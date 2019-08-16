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Меркель зустрінеться з Джонсоном для обговорення Brexit

П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:48

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном найближчим часом, щоб обговорити Brexit і двосторонні питання.

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Відповідаючи на питання про повідомлення про можливу зустріч, Зайберт сказав журналістам, що "дійсно, зустріч планується в найближчому майбутньому".

Він зазначив, що під час зустрічі "має сенс" обговорити Brexit, питання, яке домінує у відносинах Британії з іншими країнами Європейського Союзу в останні роки.

Джонсон хоче переглянути угоду, укладену його попередницею Терезою Мей з лідерами решти 27 країн ЄС.

В той же час він обіцяє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без.

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Brexit Меркель
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