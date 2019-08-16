Меркель зустрінеться з Джонсоном для обговорення Brexit
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном найближчим часом, щоб обговорити Brexit і двосторонні питання.
Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Відповідаючи на питання про повідомлення про можливу зустріч, Зайберт сказав журналістам, що "дійсно, зустріч планується в найближчому майбутньому".
Він зазначив, що під час зустрічі "має сенс" обговорити Brexit, питання, яке домінує у відносинах Британії з іншими країнами Європейського Союзу в останні роки.
Джонсон хоче переглянути угоду, укладену його попередницею Терезою Мей з лідерами решти 27 країн ЄС.
В той же час він обіцяє, що Британія вийде з ЄС 31 жовтня, з угодою чи без.