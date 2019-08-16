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Меркель встретится с Джонсоном для обсуждения Brexit

Пятница, 16 августа 2019, 13:48

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в ближайшее время, чтобы обсудить Brexit и двусторонние вопросы.

Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отвечая на вопрос о сообщениях о возможной встрече, Зайберт сказал журналистам, что "действительно, встреча планируется в ближайшем будущем".

Он отметил, что во время встречи "имеет смысл" обсудить Brexit, вопрос, который доминирует в отношениях Британии с другими странами Европейского Союза в последние годы.

Джонсон хочет пересмотреть соглашение, заключенное его предшественницей Терезой Мэй с лидерами остальных 27 стран ЕС.

В то же время он обещает, что Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, с договором или без.

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Brexit Меркель
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