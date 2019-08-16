Вагони метро Стокгольма обладнають камерами спостереження

Вагони метро у Стокгольмі невдовзі будуть моніторити за допомогою CCTV камер, які встановлюють всередині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Сьогодні камери спостереження встановлені на платформах станцій всієї мережі метро, і це вже допомогло співробітникам служби безпеки, повідомила місцева влада.

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Тепер місцева рада вирішила встановити камери в 271 вагоні метро Стокгольма.

"Рівень злочинності на станціях знизився з того часу, як у нас з'явилися камери спостереження", - сказав регіональний радник з дорожнього руху Крістоффер Тамсонс.

Встановлення камер у поїздах повинне полегшити пошук осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та сприяти наданню допомоги пасажирам у разі потреби.

Камери будуть безпосередньо пов'язані з центром безпеки громадського транспорту Стокгольма.