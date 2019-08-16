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Вагоны метро Стокгольма оборудуют камерами наблюдения

Пятница, 16 августа 2019, 14:42

Вагоны метро в Стокгольме вскоре будут мониторить с помощью CCTV камер, которые устанавливают внутри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сегодня камеры наблюдения установлены на платформах станций всей сети метро, ​​и это уже помогло сотрудникам службы безопасности, сообщили местные власти.

Теперь местный совет решил установить камеры в 271 вагоне метро Стокгольма.

"Уровень преступности на станциях снизился с тех пор, как у нас появились камеры наблюдения", - сказал региональный советник по дорожного движения Кристоффер Тамсонс.

Установка камер в поездах должна облегчить поиск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и способствовать оказанию помощи пассажирам в случае необходимости.

Камеры будут непосредственно связаны с центром безопасности общественного транспорта Стокгольма.

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