Вагоны метро Стокгольма оборудуют камерами наблюдения

Вагоны метро в Стокгольме вскоре будут мониторить с помощью CCTV камер, которые устанавливают внутри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Сегодня камеры наблюдения установлены на платформах станций всей сети метро, ​​и это уже помогло сотрудникам службы безопасности, сообщили местные власти.

Теперь местный совет решил установить камеры в 271 вагоне метро Стокгольма.

"Уровень преступности на станциях снизился с тех пор, как у нас появились камеры наблюдения", - сказал региональный советник по дорожного движения Кристоффер Тамсонс.

Установка камер в поездах должна облегчить поиск лиц, подозреваемых в совершении преступления, и способствовать оказанию помощи пассажирам в случае необходимости.

Камеры будут непосредственно связаны с центром безопасности общественного транспорта Стокгольма.