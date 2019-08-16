Віцеканцлер Німеччини побореться за посаду голови СДПН

Віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив тимчасовим лідерам своєї Соціал-демократичної партії (СДПН), що він буде готовий балотуватися на голову партії.

Про це в п'ятницю заявила спікер лівоцентристської партії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Вона також підтвердила повідомлення місцевих ЗМІ про те, що Шольц конкуруватиме з кандидатом-жінкою, наслідуючи "Зелених", які в останні місяці фіксують зростання своєї популярності.

Нагадаємо, лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Андреа Налес оголосила про свою відставку з посад лідера партії і фракції в Бундестазі після того, як наприкінці травня СДПН провалилася на виборах Європарламенту, набравши всього 15,5 % голосів.

Минулого року СДПН неохоче повторно увійшла в коаліцію, очолювану канцлером Ангелою Меркель, після грандіозного провалу на федеральних виборах 2017 року. З того часу підтримка партії впала до рекордно низьких 17%.

Шольц виключав можливість створення великої коаліції після майбутніх парламентських виборів у країні 2021 року.