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Вице-канцлер Германии поборется за пост главы СДПГ

Пятница, 16 августа 2019, 15:19

Вице-канцлер и министр финансов Германии Олаф Шольц заявил временным лидерам своей Социал-демократической партии (СДПГ), что он будет готов баллотироваться на пост председателя партии.

Об этом в пятницу заявила спикер левоцентристской партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Она также подтвердила сообщения местных СМИ о том, что Шольц будет конкурировать с кандидатом-женщиной, подражая "Зеленым", которые в последние месяцы фиксируют рост своей популярности.

Напомним, лидер Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с должности лидера партии и фракции в Бундестаге после того, как в конце мая СДПГ провалилась на выборах Европарламента, набрав всего 15,5% голосов.

В прошлом году СДПГ неохотно повторно вошла в коалицию, возглавляемую канцлером Ангелой Меркель, после грандиозного провала на федеральных выборах 2017 года. С тех пор поддержка партии упала до рекордно низких 17%.

Шольц исключал возможность создания большой коалиции после предстоящих парламентских выборов в стране 2021 года.

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