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У Фінляндії викрили історично велике відмивання грошей для росіян

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У Фінляндії викрили історично велике відмивання грошей для росіян

П'ятниця, 16 серпня 2019, 18:02

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У справі висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

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За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів — їх відмивали через фінську будівельну компанію.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.

У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.

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 Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.

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