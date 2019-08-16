У Фінляндії викрили історично велике відмивання грошей для росіян

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила історично велике відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

У справі висунули звинувачення двом громадянам Естонії. Поліція вважає, що відмиті гроші належать російському організованому злочинному угрупованню. Представників угруповання, однак, не вдалося залучити в Фінляндії до відповідальності.

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За словами інспектора кримінальної поліції Ярмо Койстінена, мова йде про найбільше в історії Фінляндії відмиванням коштів — їх відмивали через фінську будівельну компанію.

Справу почали розслідувати в 2014 році. Під підозру потрапила діяльність фінської будівельної фірми HTR Talonrakennus Oy, якою управляли двоє естонців.

У 2014 році на рахунки фірми в банках Nordea і Danske Bank всього за кілька місяців було перераховано понад 6,5 млрд рублів, що відповідає близько 140 млн євро. Банки звернулись до поліції через підозрілі перекази.

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Обвинувачені естонці заперечують провину. На поліцейських допитах вони розповіли, що гроші пов'язані з проектом будівництва доріг в російській Карелії.

Слідство встановило, що гроші належать підставним російським компаніям і взяті з банків, які були в Росії закриті за підозрою у відмиванні грошей.