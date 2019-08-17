В Україні почала роботу місія ЄС щодо інтеграції з єдиним цифровим ринком

В Офісі президента України відбулася зустріч радника президента Михайла Федорова з оціночною місією Європейського союзу за участі представників DG Connect Європейської комісії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіли в пресслужбі ОПУ.

Метою місії є оцінка готовності телекомунікаційної сфери України до інтеграції з єдиним цифровим ринком ЄС (EU Digital Single Market – DSM).

"Команда президента чітко розуміє, що подальше прискорення економічного та соціального розвитку можливе лише за умови цифрових перетворень. Ми хочемо та готові швидко виконати всі умови, щоб стати частиною ініціативи ЄС зі створення єдиного цифрового ринку. Для України це – надпотужні цифрові та економічні перспективи", – сказав Федоров.

Стратегія DSM нині успішно реалізується у Європі. На думку європейських експертів, єдиний цифровий ринок може принести об’єднаній Європі додаткові 415 мільярдів євро щороку й забезпечити створення сотень тисяч робочих місць.

Стратегія спирається на європейські цінності справедливої ​​та відкритої конкуренції, відкритого й безпечного Інтернету, який забезпечує вільний потік інформації.

Значну увагу було приділено питанням захисту даних, конфіденційності та кібербезпеки, включно з питанням керування Інтернетом.

"Законопроект "Про електронні комунікації" внесено до переліку пріоритетних для першочергового розгляду та ухвалення. Депутати з майбутнього Комітету цифрових трансформацій Верховної ради України вже активно працюють над ним", – додав радник президента.

DSM розглядають як основний актив Європи, спрямований на адаптацію європейського суспільства, бізнес-середовища до нових умов ведення діяльності на міжнародній арені.

Європейці прагнуть забезпечити ефективний розвиток різних секторів економіки, які використовують цифрові технології для інновацій, щоб вони залишались конкурентоспроможними на глобальному рівні, зазначають у ОПУ.

"Представники місії ЄС акцентували увагу на необхідності забезпечення незалежності та спроможності регулятора у сфері телекомунікацій", - додали у Зеленського.