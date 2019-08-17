В Украине начала работу миссия ЕС по интеграции с единым цифровым рынком

В Офисе президента Украины состоялась встреча советника президента Михаила Федорова с оценочной миссией Европейского союза с участием представителей DG Connect Европейской комиссии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказали в пресс-службе ОПУ.

Целью миссии является оценка готовности телекоммуникационной сферы Украины к интеграции с единственным цифровым рынком ЕС (EU Digital Single Market - DSM).

"Команда президента четко понимает, что дальнейшее ускорение экономического и социального развития возможно лишь при условии цифровых преобразований. Мы хотим и готовы быстро выполнить все условия, чтобы стать частью инициативы ЕС по созданию единого цифрового рынка. Для Украины это - сверхмощные цифровые и экономические перспективы" - сказал Федоров.

Стратегия DSM сейчас успешно реализуется в Европе. По мнению европейских экспертов, единственный цифровой рынок может принести объединенной Европе дополнительные 415 млрд евро ежегодно и обеспечить создание сотен тысяч рабочих мест.

Стратегия опирается на европейские ценности справедливой и открытой конкуренции, открытого и безопасного интернета, который обеспечивает свободный поток информации.

Значительное внимание было уделено вопросам защиты данных, конфиденциальности и кибербезопасности, включая вопросы управления интернетом.

"Законопроект "Об электронных коммуникациях" внесен в перечень приоритетных для первоочередного рассмотрения и принятия. Депутаты из будущего Комитета цифровых трансформаций Верховной рады Украины уже активно работают над ним", - добавил советник президента.

DSM рассматривается как основной актив Европы, направленный на адаптацию европейского общества, бизнес-среды к новым условиям ведения деятельности на международной арене.

Европейцы стремятся обеспечить эффективное развитие различных секторов экономики, использующих цифровые технологии для инноваций, чтобы они оставались конкурентоспособными на глобальном уровне, отмечают в ОПУ.

"Представители миссии ЕС акцентировали внимание на необходимости обеспечения независимости и способности регулятора в сфере телекоммуникаций", - добавили у Зеленского.