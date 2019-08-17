Дания планирует запретить еду, обработанную разрешенным в ЕС пестицидом

Датский министр продовольствия Могенс Йенсен поручил национальной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов подготовить полный запрет в стране на еду, обработанную опасным пестицидом хлорпирифос.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.

Питер Паг, профессор экологического права Копенгагенского университета, называет это ударом в воздух, поскольку страны ЕС не могут исключить такой импорт самостоятельно.

Применение хлорпирифосa запрещено в нескольких государствах-членах, однако обработанная пища попадает к потребителям через импорт из стран, где использование разрешено.

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Сейчас в Брюсселе готовят, вероятно, запрет хлорпирифосa на уровне блока. Окончательное решение ожидается в декабре.

В Дании говорят, что введут полный национальный запрет, если его не будет на уровне ЕС.