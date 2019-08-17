Північна Македонія: чоловік повернув заборонений символ македонців на каналізаційні люки

Мешканець північномакедонського міста Битола повернув ліквідовані зображення Вергінської зірки (сонця) назад на каналізаційні люки, звідки її прибрали на виконання угоди з Грецією щодо зміни назви.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.mk.

Чоловік розробив шаблон і знову намалював символ македонців після того, як його почали вилучати з люків міста, фасадів громадських установ, будівель та площ.

Згідно з угодою, Північна Македонія відмовляється від претензій на успадкування культури Стародавньої Македонії і її символів.

Наприклад, Скоп'є і Афіни домовилися про перейменування у Північній Македонії об'єктів, що носили ім'я полководця Александра Великого (Македонського).

Вергінська зірка є національним символом македонців та використовується як в грецькій провінції Македонія, так і в колишній югославській республіці.

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Вона була зображена на першому прапорі Північної Македонії, але пізніше її видалили після того, як Греція ввела торгове ембарго щодо країни.

Чотири конституційні поправки, що стосуються зміни назви країни, були прийняті в Північній Македонії 11 січня 2019 року і вступили в силу 12 лютого 2019 року.