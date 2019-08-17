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Северная Македония: мужчина вернул запрещенный символ македонцев на канализационные люки

Суббота, 17 августа 2019, 17:30

Житель северномакедонского города Битола вернул ликвидированные изображения Вергинской звезды (солнца) назад на канализационные люки, откуда ее убрали во исполнение соглашения с Грецией об изменении названия страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.mk.

Мужчина разработал шаблон и снова нарисовал символ македонцев после того, как его начали изымать из люков города, фасадов общественных учреждений, зданий и площадей.

 

Согласно договору, Северная Македония отказывается от претензий на наследование культуры Древней Македонии и ее символов.

Например, Скопье и Афины договорились о переименовании в Северной Македонии объектов, носивших имя полководца Александра Великого (Македонского).

Вергинская звезда является национальным символом македонцев и используется как в греческой провинции Македония, так и в бывшей югославской республике.

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Она была изображена на первом флаге Северной Македонии, но позже ее удалили после того, как Греция ввела торговое эмбарго в отношении страны.

Четыре конституционные поправки, касающиеся изменения названия страны, были приняты в Северной Македонии 11 января 2019 года и вступили в силу 12 февраля 2019 года.

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