Стамбул затопила потужна злива: один загиблий
Сильний дощ у турецькому Стамбулі затопив вулиці, підвали й підземні переходи, порушивши залізничні та поромні сполучення.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DHA.
Принаймні одну людину знайшли мертвою всередині затопленого підземного переходу.
İstanbul'da yağan yağmurdan dolayı taşlar yerinden söküldü. pic.twitter.com/zsp4m6sW9p— medya blok (@medyablok) August 17, 2019
Суботній дощ також затопив історичний Гранд-базар (Капали-Чарши) Стамбула.
İstanbul’da, yaklaşık bir saat süren kuvvetli yağışla felç oldu. Görüntüler Eminönü alt geçidinden...pic.twitter.com/oIZduzUBKl— Biliyor Muydunuz (@bilio_muydunuz) August 17, 2019
İstanbul’da yaşanan sağanak yağış sonrası gördük ki 25 yıllık yerel yönetim anlayışının kentin altyapısıyla değil rantıyla ilgilenmesi milyonları yine mağdur etti.pic.twitter.com/83O7pGBRPY— Burkay Düzce (@burkayduzce) August 17, 2019
Влада припинила поромні перевезення через Босфор, і деякі трамвайні сполучення також були припинені.