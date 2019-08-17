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Стамбул затопила потужна злива: один загиблий

Субота, 17 серпня 2019, 17:55

Сильний дощ у турецькому Стамбулі затопив вулиці, підвали й підземні переходи, порушивши залізничні та поромні сполучення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DHA.

Принаймні одну людину знайшли мертвою всередині затопленого підземного переходу.

Суботній дощ також затопив історичний Гранд-базар (Капали-Чарши) Стамбула. 

Влада припинила поромні перевезення через Босфор, і деякі трамвайні сполучення також були припинені.

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Туреччина стихійні лиха
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