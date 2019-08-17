Стамбул затопила потужна злива: один загиблий

Сильний дощ у турецькому Стамбулі затопив вулиці, підвали й підземні переходи, порушивши залізничні та поромні сполучення. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DHA. Принаймні одну людину знайшли мертвою всередині затопленого підземного переходу. İstanbul'da yağan yağmurdan dolayı taşlar yerinden söküldü. pic.twitter.com/zsp4m6sW9p — medya blok (@medyablok) August 17, 2019 Суботній дощ також затопив історичний Гранд-базар (Капали-Чарши) Стамбула. İstanbul’da, yaklaşık bir saat süren kuvvetli yağışla felç oldu. Görüntüler Eminönü alt geçidinden...pic.twitter.com/oIZduzUBKl — Biliyor Muydunuz (@bilio_muydunuz) August 17, 2019 İstanbul’da yaşanan sağanak yağış sonrası gördük ki 25 yıllık yerel yönetim anlayışının kentin altyapısıyla değil rantıyla ilgilenmesi milyonları yine mağdur etti.pic.twitter.com/83O7pGBRPY — Burkay Düzce (@burkayduzce) August 17, 2019 Влада припинила поромні перевезення через Босфор, і деякі трамвайні сполучення також були припинені.

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