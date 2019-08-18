Дві лісові пожежі безконтрольно палають на Кіпрі

Дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатуcи неподалік від Пафосу на Кіпрі намагаються загасити вогнеборці, проте вогонь поки не вдалося взяти під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Пожежі спалахнули майже одночасно вдень у неділю.

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Пожежні машини та вертольоти борються з вогнем, але сильний вітер ускладнює роботу.

Чотири вертольоти, що належать пожежній службі, борються з пожежею у Ларі, оскільки вона є більшою. Громадськість просять уникати місць займання.

Пожежі знищили бур'яни і дикі рослини в обох районах. Передбачається, що причини пожеж будуть встановлювати пізніше.

Через серйозність пожежі в Ларі управління лісового господарства ввело в дію план реагування на надзвичайні ситуації Ікарос.