Дві лісові пожежі безконтрольно палають на Кіпрі
Неділя, 18 серпня 2019, 16:51
Дві лісові пожежі в районах Лари й Пелатуcи неподалік від Пафосу на Кіпрі намагаються загасити вогнеборці, проте вогонь поки не вдалося взяти під контроль.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.
Пожежі спалахнули майже одночасно вдень у неділю.
Пожежні машини та вертольоти борються з вогнем, але сильний вітер ускладнює роботу.
Чотири вертольоти, що належать пожежній службі, борються з пожежею у Ларі, оскільки вона є більшою. Громадськість просять уникати місць займання.
Пожежі знищили бур'яни і дикі рослини в обох районах. Передбачається, що причини пожеж будуть встановлювати пізніше.
Через серйозність пожежі в Ларі управління лісового господарства ввело в дію план реагування на надзвичайні ситуації Ікарос.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua