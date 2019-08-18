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Нові пожежі на Канарах призвели до евакуації 2 тисяч осіб

Неділя, 18 серпня 2019, 13:41

Близько 2 тисяч людей були евакуйовані на острові Гран-Канарія через лісові пожежі, які спустошили понад 500 гектарів менш ніж за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Щонайменше 250 пожежників, дев'ять вертольотів та два літаки борються з полум’ям поблизу міста Валлесеко у неділю.

 

З огляду на можливе подальше поширення вогню місцеві чиновники евакуювали шість населених пунктів – загалом близько 2 тисяч людей.

Швидкому поширенню вогню сприяє сильний вітер та суха погода – в неділю очікується 38 градусів за Цельсієм.

Речник уряду Канарських островів Хуліо Перес повідомив, що пожежа швидко поширилася і за сім годин спалила близько 500 гектарів землі.

Глава уряду Педро Санчес написав у своєму Twitter, що він "із занепокоєнням" стежить за поширенням вогню.

Нагадаємо, на сильні лісові пожежі спалахнули на острові Гран-Канарія також минулого тижня.

У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.

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