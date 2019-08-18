Два лесных пожара бесконтрольно горят на Кипре

Два лесных пожара в районах Лары и Пелатуcы неподалеку от Пафоса на Кипре пытаются потушить пожарные, однако огонь пока не удалось взять под контроль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Пожары вспыхнули почти одновременно днем в воскресенье.

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Пожарные машины и вертолеты борются с огнем, но сильный ветер осложняет работу.

Четыре вертолета, принадлежащих пожарной службе, борются с пожаром в Ларе, поскольку он более мощный. Общественность просят избегать мест возгорания.

Пожары уничтожили сорняки и дикие растения в обоих районах. Предполагается, что причины пожаров будут устанавливать позже.

Из-за серьезности пожара в Ларе управления лесного хозяйства ввело в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации Икарос.