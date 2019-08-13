МЗС застерігає українців через лісові пожежі на Канарах

У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"У зв’язку з потужними лісовими пожежами у гірській місцевості острова Гран-Канарія та евакуацією місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах, консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острова, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда", - йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Facebook.

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Осіб, які перебувають на острові Гран-Канарія, просять проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації.

У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендують невідкладно звертатися до консульства України в Малазі.

Як повідомлялося, на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі.

Близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки як запобіжний захід.

МЗС також попередило українців у зв'язку з загрозою пожеж і спекою в Греції.