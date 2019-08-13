МЗС застерігає українців через лісові пожежі на Канарах
У МЗС України попередили українців у зв’язку з лісовими пожежами на Канарських островах.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"У зв’язку з потужними лісовими пожежами у гірській місцевості острова Гран-Канарія та евакуацією місцевого населення в охоплених стихійних лихом районах, консульство України в Малазі рекомендує громадянам України тимчасово утриматись від відвідання гірських та лісових зон зазначеного острова, зокрема у муніципалітетах Артенара, Гальдар та Техеда", - йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Facebook.
Осіб, які перебувають на острові Гран-Канарія, просять проявляти підвищену пильність і обережність та відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації.
У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендують невідкладно звертатися до консульства України в Малазі.
Як повідомлялося, на острові Гран-Канарія, третьому за величиною серед Канарських островів, з суботи не вщухають лісові пожежі.
Близько тисячі людей були змушені покинути свої домівки як запобіжний захід.
МЗС також попередило українців у зв'язку з загрозою пожеж і спекою в Греції.