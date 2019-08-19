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Лесные пожары на Канарах: эвакуированы 4 тысячи человек

Понедельник, 19 августа 2019, 08:35

Около 4 тысяч человек эвакуированы в результате лесных пожаров на острове Гран-Канария, одному из Канарских островов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Пожары, начавшиеся в субботу, продвигаются по двум фронтам в горной местности острова. Десять самолетов и вертолетов, а также около 700 пожарных, в том числе 200 военных, развернули для борьбы со стихией.

 

По словам чиновников, усилиям по борьбе с пожарами препятствуют высокие температуры, сильный ветер и низкая влажность.

Местные власти Канарских островов направили испанскому правительству запросы о помощи.

 

Пожары вспыхнули неподалеку от города Техеда. Около 1700 гектаров земли уничтожены огнем, 11 дорог закрыли для движения.

Сотни людей эвакуировали из-за отдельных пожаров на популярном среди туристов острове на прошлой неделе.

В МИД Украины предупредили украинцев в связи с лесными пожарами на Канарских островах.

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Испания стихийные бедствия
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