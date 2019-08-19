У Британії демонтаж старої електростанції спричинив масовий блекаут

У Британії під час демонтажу трьох градирень старої вугільної електростанції в місті Дідкот без світла залишилися 40 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Енергетична компанія підтвердила, що знесення градирень, які вже вийшли зі строю, призвело до відключення електрики у 40 тисячах будинків у Оксфордширі в неділю.

Три вежі висотою 114 метрів у Дідкоті вирішили знести в неділю вранці. Для цього використали вибухові пристрої. Очевидці публікували у соцмережах відео, які демонстрували миттєве падіння трьох бетонних конструкцій.

В результаті вибуху було пошкоджено електропроводи, що й призвело до масового відімкнення світла. Подачу електроенергії у будинки відновили через 1 годину 20 хвилин.

Електростанція в Дідкоті перестала працювати в березні 2013 року після 43 років роботи. Перші три її градирні демонтували в 2014 році. Ще три вежі демонтували тільки тепер у зв'язку з вибухом у 2016 році.