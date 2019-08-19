В Британии демонтаж старой электростанции вызвал массовый блэкаут

В Британии во время демонтажа трех градирен старой угольной электростанции в городе Дидкот без света остались 40 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Энергетическая компания подтвердила, что снос градирен, которые уже вышли из строя, привел к отключению электричества в 40 тысячах домов в Оксфордшире в воскресенье.

Три башни высотой 114 метров в Дидкоте решили снести в воскресенье утром. Для этого использовали взрывные устройства. Очевидцы публиковали в соцсетях видео, которые демонстрировали мгновенное падение трех бетонных конструкций.

В результате взрыва были повреждены электропровода, что и привело к массовому отключению света. Подачу электроэнергии в дома восстановили через 1 час 20 минут.

Электростанция в Дидкоте перестала работать в марте 2013 года после 43 лет работы. Первые три ее градирни демонтировали в 2014 году.