В Британии демонтаж старой электростанции вызвал массовый блэкаут
В Британии во время демонтажа трех градирен старой угольной электростанции в городе Дидкот без света остались 40 тысяч домохозяйств.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.
Энергетическая компания подтвердила, что снос градирен, которые уже вышли из строя, привел к отключению электричества в 40 тысячах домов в Оксфордшире в воскресенье.
Три башни высотой 114 метров в Дидкоте решили снести в воскресенье утром. Для этого использовали взрывные устройства. Очевидцы публиковали в соцсетях видео, которые демонстрировали мгновенное падение трех бетонных конструкций.
The last of the didcot towers #didcot #didcotpowerstation #didcottowers #didcotpo #oxford #oxfordmail #oxfordshire #didcotdemolition pic.twitter.com/e72PwbooFp— Becky Price (@HydroBecky) August 18, 2019
В результате взрыва были повреждены электропровода, что и привело к массовому отключению света. Подачу электроэнергии в дома восстановили через 1 час 20 минут.
Электростанция в Дидкоте перестала работать в марте 2013 года после 43 лет работы. Первые три ее градирни демонтировали в 2014 году.