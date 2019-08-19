У Німеччині внаслідок пожеж у двох притулках для біженців постраждали 12 людей

У німецьких містах Гіссен і Білефельд у ніч на понеділок сталися пожежі у двох притулках для біженців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

У Гіссені від пожежі постраждали 12 людей, двох з них забрали до лікарні.

Пожежа, причини якої невідомі, розпочалася з першого поверху і фактично знищила будинок. Збитки від пожежі оцінюють у 40 тисяч євро.

Наразі місцева влада має вирішити, де розмістити 56 мешканців притулку.

У Білефельді пожежа також сталася в ніч на понеділок. Вогонь загорівся в одній з кімнат і поширився на решту будинку.

Розмір завданих збитків поки невідомий, однак будівля сильно пошкоджена.

В результаті пожежі у Білефельді ніхто не постраждав.