У Німеччині внаслідок пожеж у двох притулках для біженців постраждали 12 людей
Понеділок, 19 серпня 2019, 11:49
У німецьких містах Гіссен і Білефельд у ніч на понеділок сталися пожежі у двох притулках для біженців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
У Гіссені від пожежі постраждали 12 людей, двох з них забрали до лікарні.
Пожежа, причини якої невідомі, розпочалася з першого поверху і фактично знищила будинок. Збитки від пожежі оцінюють у 40 тисяч євро.
Наразі місцева влада має вирішити, де розмістити 56 мешканців притулку.
У Білефельді пожежа також сталася в ніч на понеділок. Вогонь загорівся в одній з кімнат і поширився на решту будинку.
Розмір завданих збитків поки невідомий, однак будівля сильно пошкоджена.
В результаті пожежі у Білефельді ніхто не постраждав.
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