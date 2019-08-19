В Германии в результате пожаров в двух приютах для беженцев пострадали 12 человек

В немецких городах Гиссен и Билефельд в ночь на понедельник произошли пожары в двух приютах для беженцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

В Гиссене от пожара пострадали 12 человек, двух из них забрали в больницу.

Пожар, причины которого неизвестны, начался с первого этажа и фактически уничтожил дом. Убытки от пожара оценивается в 40 тысяч евро.

Сейчас местные власти решить, где разместить 56 жителей приюта.

В Билефельде пожар также произошел в ночь на понедельник. Огонь загорелся в одной из комнат и распространился на весь дом.

Размер нанесенного ущерба пока неизвестен, однако здание сильно повреждено.

В результате пожара в Билефельде никто не пострадал.