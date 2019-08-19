В Германии в результате пожаров в двух приютах для беженцев пострадали 12 человек
Понедельник, 19 августа 2019, 11:49
В немецких городах Гиссен и Билефельд в ночь на понедельник произошли пожары в двух приютах для беженцев.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
В Гиссене от пожара пострадали 12 человек, двух из них забрали в больницу.
Пожар, причины которого неизвестны, начался с первого этажа и фактически уничтожил дом. Убытки от пожара оценивается в 40 тысяч евро.
Сейчас местные власти решить, где разместить 56 жителей приюта.
В Билефельде пожар также произошел в ночь на понедельник. Огонь загорелся в одной из комнат и распространился на весь дом.
Размер нанесенного ущерба пока неизвестен, однако здание сильно повреждено.
В результате пожара в Билефельде никто не пострадал.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua