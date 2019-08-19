Президент Єврокомісії пропустить саміт G7 через операцію

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не братиме участь в саміті країн "Великої сімки" у Франції через перенесену операцію цими вихідними.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це у понеділок журналістам в Брюсселі повідомила речниця Єврокомісії.

Як повідомлялося, Юнкер перервав свою відпустку в Австрії через необхідність термінової операції з видалення жовчного міхура.

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Речниця повідомила, що операція в Люксембурзі на вихідних пройшла добре, і президент Юнкер зараз залишається в лікарні.

"Його лікарі наголосили, що йому не можна подорожувати, то ж ми можемо підтвердити, що він не зможе взяти участь у саміті G7 у Франції", - повідомила речниця.

Представниця комісії дала зрозуміти, що Юнкера на саміті не замінюватиме інший представник комісії.

Речниця також повідомила, що глава ЄК зв’яжеться з президентом Європейської Ради Дональдом Туском та президентом Франції Еммануелем Макроном напередодні саміту.

Юнкер залишить пост президента Європейської комісії наприкінці жовтня.