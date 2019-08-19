Президент Еврокомиссии пропустит саммит G7 из-за операции

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не будет участвовать в саммите стран "Большой семерки" во Франции из-за перенесенной операции на этих выходных.

Как передает корреспондент "Европейской правды", об этом в понедельник журналистам в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Как сообщалось, Юнкер прервал свой отпуск в Австрии из-за необходимости срочной операции по удалению желчного пузыря.

Читайте также Президента Еврокомиссии срочно прооперируют

Пресс-секретарь сообщила, что операция в Люксембурге на выходных прошла хорошо, и президент Юнкер пока остается в больнице.

"Его врачи отметили, что ему нельзя путешествовать, и мы можем подтвердить, что он не сможет принять участие в саммите G7 во Франции", - сообщила пресс-секретарь.

Представительница комиссии дала понять, что Юнкера на саммите не будет заменять другой представитель комиссии.

Пресс-секретарь также сообщила, что глава ЕК свяжется с президентом Европейского совета Дональдом Туском и президентом Франции Эммануэлем Макроном накануне саммита.

Юнкер покинет пост президента Европейской комиссии в конце октября.