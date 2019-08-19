Зеленський і Нетаньягу домовилися зміцнювати вільну торгівлю, хоча та ще не запрацювала

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу домовилися про початок роботи над розширенням угоди про зону вільної торгівлі на сферу послуг.

Про це вони заявили під час спільної пресконференції у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Володимир Зеленський зазначив, що сукупний товарообіг перевищив мільярд доларів США.

"Не маю жодного сумніву, скоро ця цифра значно збільшиться завдяки підписанню угоди про ЗВТ між Україною та Ізраїлем, сподіваюся, що вона найближчим часом буде ратифікована ізраїльською стороною", - сказав він.

"Ми також домовилися без затримок розпочати роботу з розширення угоди і на сферу послуг" - заявив Зеленський.

У свою чергу Беньямін Нетаньяху подякував українській стороні за ратифікацію угоди про ЗВТ і висловив сподівання на її розширення.

Варто зазначити, що початок роботи угоди про ЗВТ відкладається через відсутність ратифікації документа Ізраїлем.

Ізраїльський прем'єр заявив, що ратифікація угоди і її розширення будуть проводитися після виборів до парламенту Ізраїлю восени.

За словами Нетаньягу, в ході візиту, крім розширення угоди про ЗВТ, було прийнято також рішення створити центри високотехнологічного розвитку в Єрусалимі та Києві.

"І в Києві, і в Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку. Таким чином, ми будемо обмінюватися технологіями, і залучати українців в нашу індустрію високих технологій. Тому, що ми будемо робити спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", – сказав він.

Нагадаємо, 11 липня 2019 року Верховна Рада України ратифікувала міжнародну угоду про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.