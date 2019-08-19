Іспанія: Ryanair та профспілки востаннє спробують запобігти страйку у вересні
Профспілки, що представляють іспанських екіпажі Ryanair, 20 серпня зустрінуться з представниками авіакомпанії з метою досягти домовленості про скасування страйку, запланованого на 10 днів у вересні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Члени екіпажів запланували провести страйк 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 та 28 вересня, якщо Ryanair не піде на поступки.
Профспілки SITCPLA та USO заявили, що погроза страйку спрямована на запобігання запланованого закриття баз перевізника у аеропортах Гран Канарія, Південний Тенеріфе та Жирона, що може призвести до скорочення близько 300 працівників.
Можливе закриття згаданих баз Ryanair поки офіційно не підтвердила і не спростувала.
Представник USO заявив, що він "дуже сумнівається у намірі" авіакомпанії досягти домовленості.
Профспілки співробітників Ryanair у Великій Британії та Португалії також оголосили про плани провести страйки наприкінці серпня та на початку вересня з вимогою підвищення оплати праці та поліпшення умов.
Нагадаємо, 9 серпня в аеропорту Барселони "Ель-Прат" відбувся страйк служб безпекового контролю.