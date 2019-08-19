Іспанія: Ryanair та профспілки востаннє спробують запобігти страйку у вересні

Профспілки, що представляють іспанських екіпажі Ryanair, 20 серпня зустрінуться з представниками авіакомпанії з метою досягти домовленості про скасування страйку, запланованого на 10 днів у вересні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Члени екіпажів запланували провести страйк 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 та 28 вересня, якщо Ryanair не піде на поступки.