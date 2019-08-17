Португалія: водії бензовозів відновили страйк

Водії бензовозів у Португалії відновили страйк після невдалих переговорів профспілок з роботодавцями і урядовими чиновниками, що тривали з п'ятниці на суботу протягом 10 годин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Водії бензовозів почали безстроковий страйк 12 серпня, вимагаючи кращих зарплат та умов праці. Він призвів до дефіциту та обмеження продажу палива на автозаправних станціях.

Перед зустріччю у п'ятницю водії заявили, що призупинять п'ятиденний страйк, однак після переговорів речник асоціації роботодавців ANTRAM пояснив, що "компанії не мають фінансових можливостей" для задоволення потреб водіїв.

Близько чверті АЗС Португалії залишалися повністю або частково без палива вранці 17 серпня.

В рамках запобіжних заходів, уряд Португалії оголосив "енергетичну надзвичайну ситуацію", обмеживши придбання пального водіями до 15 літрів. Однак поки що не було масових черг на станціях, як це було внаслідок аналогічної акції в квітні.

Уряд також зобов’язав транспортні компанії доставляти не менше 50% пального на автозаправні станції - в іншому разі їм загрожують штрафи. В аеропортах країни також поки не зафіксовано жодних великих проблем.