Испания: Ryanair и профсоюзы попытаются предотвратить забастовку в сентябре

Профсоюзы, представляющие испанские экипажи Ryanair, 20 августа встретятся с представителями авиакомпании с целью достичь договоренности об отмене забастовки, запланированной на 10 дней в сентябре.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Члены экипажей запланировали провести забастовку 1, 2, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 и 28 сентября, если Ryanair не пойдет на уступки.

Профсоюзы SITCPLA и USO заявили, что угроза забастовки направлена ​​на предотвращение запланированного закрытия баз перевозчика в аэропортах Гран Канария, Южный Тенерифе и Жирона, что может привести к сокращению около 300 работников.

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Возможное закрытие упомянутых баз Ryanair пока официально не подтвердила и не опровергла.

Представитель USO заявил, что он "очень сомневается в намерении" авиакомпании достичь договоренности.

Профсоюзы сотрудников Ryanair в Великобритании и Португалии также объявили о планах провести забастовки в конце августа и в начале сентября с требованием повышения оплаты труда и улучшения условий.

Напомним, 9 августа в аэропорту Барселоны "Эль-Прат" состоялась забастовка служб контроля безопасности.