У німецькому парку розваг атракціон закрили через схожість зі свастикою
Парк розваг "Татцманія" у німецькому місті Леффінген прийняв рішення закрити один зі своїх атракціонів після критики відвідувачів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Badische Zeitung.
На думку багатьох відвідувачів, конструкції встановленого нещодавно атракціону "Політ орла" при обертанні нагадували свастику.
Відео з атракціоном, що підтверджують схожість, почали поширюватися в інтернеті майже відразу після початку роботи атракціона.
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Адміністрація парку дізналася про схожість зі свастикою від відвідувачів.
Як заявив керівник парку Патрік Хасслер, це було неприпустимо, тому зараз атракціон закритий.
За його словами, раніше адміністрація і персонал парку не помічали подібності зі свастикою. Тепер прийнято рішення про зміну конструкції атракціону, щоб у відвідувачів більше не виникало подібних асоціацій.