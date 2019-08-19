У німецькому парку розваг атракціон закрили через схожість зі свастикою

Парк розваг "Татцманія" у німецькому місті Леффінген прийняв рішення закрити один зі своїх атракціонів після критики відвідувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Badische Zeitung.

На думку багатьох відвідувачів, конструкції встановленого нещодавно атракціону "Політ орла" при обертанні нагадували свастику.

Відео з атракціоном, що підтверджують схожість, почали поширюватися в інтернеті майже відразу після початку роботи атракціона.

Адміністрація парку дізналася про схожість зі свастикою від відвідувачів.

Як заявив керівник парку Патрік Хасслер, це було неприпустимо, тому зараз атракціон закритий.

За його словами, раніше адміністрація і персонал парку не помічали подібності зі свастикою. Тепер прийнято рішення про зміну конструкції атракціону, щоб у відвідувачів більше не виникало подібних асоціацій.