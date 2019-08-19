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У німецькому парку розваг атракціон закрили через схожість зі свастикою

Понеділок, 19 серпня 2019, 16:18

Парк розваг "Татцманія" у німецькому місті Леффінген прийняв рішення закрити один зі своїх атракціонів після критики відвідувачів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Badische Zeitung.

На думку багатьох відвідувачів, конструкції встановленого нещодавно атракціону "Політ орла" при обертанні нагадували свастику.

 

Відео з атракціоном, що підтверджують схожість, почали поширюватися в інтернеті майже відразу після початку роботи атракціона.

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Адміністрація парку дізналася про схожість зі свастикою від відвідувачів.

Як заявив керівник парку Патрік Хасслер, це було неприпустимо, тому зараз атракціон закритий.

За його словами, раніше адміністрація і персонал парку не помічали подібності зі свастикою. Тепер прийнято рішення про зміну конструкції атракціону, щоб у відвідувачів більше не виникало подібних асоціацій.

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