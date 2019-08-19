В немецком парке развлечений закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Парк развлечений "Татцмания" в немецком городе Лёффинген принял решение закрыть один из своих аттракционов после критики посетителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Badische Zeitung.

По мнению многих посетителей, конструкции установленного недавно аттракциона "Полет орла" при вращении напоминали свастику.

Видео с аттракционом, подтверждающие сходство, начали распространяться в интернете почти сразу после начала работы аттракциона.

Администрация парка узнала о сходстве со свастикой от посетителей.

Как заявил руководитель парка Патрик Хасслер, это было недопустимо, поэтому сейчас аттракцион закрыт.

По его словам, ранее администрация и персонал парка не замечали сходства со свастикой. Теперь принято решение об изменении конструкции аттракциона, чтобы у посетителей больше не возникало подобных ассоциаций.