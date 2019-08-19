Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС
Понеділок, 19 серпня 2019, 16:53
Уряд Литви вирішив закупити більше 4 мільйонів таблеток йоду, вартість яких оцінюється в 900 тисяч євро через плани запуску в сусідній Білорусі атомної електростанції.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Литовський уряд повідомив, що таблетки, які допомагають зменшити накопичення радіації в щитоподібній залозі, будуть доставлені через місяць.
Потім вони будуть безкоштовно роздаватися громадянам у разі витоку радіації на Островецькій АЕС, яку Білорусь планує відкрити наприкінці цього року.
Вільнюс тривалий час виступає проти АЕС на південь від Литви і заборонила закупівлю енергії у Білорусі.
У 2009 році Литва закрила свою єдину атомну електростанцію.
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