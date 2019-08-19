Литва закупит таблетки йода почти на миллион евро из-за Белорусской АЭС
Понедельник, 19 августа 2019, 16:53
Правительство Литвы решило закупить более 4 миллионов таблеток йода, стоимость которых оценивается в 900 тысяч евро, из-за планов запуска в соседней Беларуси атомной электростанции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Литовское правительство сообщило, что таблетки, которые помогают уменьшить накопление радиации в щитовидной железе, будут доставлены через месяц.
Затем они будут бесплатно раздаваться гражданам при утечке радиации на Островецкой АЭС, которую Беларусь планирует открыть в конце этого года.
Вильнюс долгое время выступает против АЭС южнее Литвы и запретила закупку энергии в Беларуси.
В 2009 году Литва закрыла свою единственную атомную электростанцию.
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