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Литва закупит таблетки йода почти на миллион евро из-за Белорусской АЭС

Понедельник, 19 августа 2019, 16:53

Правительство Литвы решило закупить более 4 миллионов таблеток йода, стоимость которых оценивается в 900 тысяч евро, из-за планов запуска в соседней Беларуси атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Литовское правительство сообщило, что таблетки, которые помогают уменьшить накопление радиации в щитовидной железе, будут доставлены через месяц.

Затем они будут бесплатно раздаваться гражданам при утечке радиации на Островецкой АЭС, которую Беларусь планирует открыть в конце этого года.

Вильнюс долгое время выступает против АЭС южнее Литвы и запретила закупку энергии в Беларуси.

В 2009 году Литва закрыла свою единственную атомную электростанцию.

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