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В Британии спасают поврежденную наводнением дамбу: задействованы вертолеты, продолжается эвакуация

Пятница, 2 августа 2019, 10:41

В Великобритании продолжаются работы по укреплению дамбы водохранилища в городке Вейл Бридж, поврежденной сильными дождями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Тысячи людей эвакуированы из Вейл Бридж в графстве Дербишир, в 16 км от города Манчестера, из-за частичного обрушения плотины водохранилища.

 

Полиция приказала 6500 жителям города собраться в школе, взяв с собой домашних животных и лекарства.

Со вчерашнего дня сотни специалистов откачивают воду из водохранилища Тоддбрук, чтобы уменьшить давление на дамбу. В водохранилище находится около 1,3 миллиона тонн воды и оно расположено над сотнями домов и предприятий в городе.

 

К спасательной операции привлекли военные вертолеты "Chinook", сбрасывающие специальные смеси, чтобы предотвратить поступление воды через поврежденный участок плотины.

Полиция назвала ситуацию "беспрецедентной и чрезвычайной". Также эвакуация проводится в нескольких населенных пунктах вниз по течению.

"В настоящее время будущее стены плотины висит на волоске, и я напоминаю людям об очень реальной опасности, которую представляет для них возможное обрушение стены", - сказала заместитель начальника местной полиции.

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Великобритания стихийные бедствия
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