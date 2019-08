В Британии спасают поврежденную наводнением дамбу: задействованы вертолеты, продолжается эвакуация

В Великобритании продолжаются работы по укреплению дамбы водохранилища в городке Вейл Бридж, поврежденной сильными дождями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Тысячи людей эвакуированы из Вейл Бридж в графстве Дербишир, в 16 км от города Манчестера, из-за частичного обрушения плотины водохранилища.

Полиция приказала 6500 жителям города собраться в школе, взяв с собой домашних животных и лекарства.

Со вчерашнего дня сотни специалистов откачивают воду из водохранилища Тоддбрук, чтобы уменьшить давление на дамбу. В водохранилище находится около 1,3 миллиона тонн воды и оно расположено над сотнями домов и предприятий в городе.

К спасательной операции привлекли военные вертолеты "Chinook", сбрасывающие специальные смеси, чтобы предотвратить поступление воды через поврежденный участок плотины.

