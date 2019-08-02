В резиденции премьера Британии установили часы с обратным отсчетом до Brexit

В резиденцию британского премьера доставили часы, которые ведут обратный отсчет до Brexit, запланированный на 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Часы стоимостью 500 фунтов стерлингов установлены в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона, подтвердили на Даунинг-стрит.

Аналогичные часы повесили в штаб-квартире Консервативной партии, над ними - надпись: "Мы реализуем Brexit и выйдем с ЕС".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов вывести страну из ЕС 31 октября - независимо от того, будет ли достигнута договоренность о соглашении о Brexit.