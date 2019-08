В резиденции премьера Британии установили часы с обратным отсчетом до Brexit

В резиденцию британского премьера доставили часы, которые ведут обратный отсчет до Brexit, запланированный на 31 октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Часы стоимостью 500 фунтов стерлингов установлены в кабинете премьер-министра Бориса Джонсона, подтвердили на Даунинг-стрит.

Аналогичные часы повесили в штаб-квартире Консервативной партии, над ними - надпись: "Мы реализуем Brexit и выйдем с ЕС".

Party Chairman @JamesCleverly with the ⏰



✍ We will deliver Brexit by October 31st.



Back @BorisJohnson's pledge here: https://t.co/ZkcKvLONpm pic.twitter.com/aFF4Kfcav3