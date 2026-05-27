У Німеччині на 13 років ув'язнили колишню ліву терористку, що ховалася від поліції 30 років

Одна з останніх вцілілих учасниць групи "Фракція Червоної армії" (RAF) – організації, яка здійснювала вбивства і викрадення людей у Німеччині з 1970-х років, – отримала 13-річний тюремний вирок.

Регіональний суд у Вердені виніс вирок, визнавши 67-річну Даніелу Клетте винною за шістьма пунктами звинувачення у розбійному нападі з обтяжувальними обставинами.

Суд над Клетте тривав з березня минулого року. Прокуратура звинуватила її, а також її ймовірних спільників Буркхарда Гарвега та Ернста-Фолькера Штауба, у пограбуванні інкасаторських автомобілів та супермаркетів у Нижній Саксонії, Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні в період з 1999 по 2016 рік, іноді в масках та з важкою зброєю. Під час судового розгляду було вирішено, що п'ять злочинів не будуть далі переслідуватися.

У підсумку залишилося вісім пограбувань у Нижній Саксонії та Північному Рейні-Вестфалії, під час яких було викрадено загалом понад два мільйони євро.

Прокурори висунули звинувачення проти Клетте, звинувативши її в тому, що вона разом з двома спільниками пішла на пограбування, щоб забезпечити себе фінансово після того, як група RAF офіційно ліквідувалася в 1998 році.

Даніелу Клетте заарештували в Берліні в лютому 2024 року, вона три десятиліття переховувалася від влади.

Ліве бойове угруповання, відоме в Німеччині як RAF, виникло на хвилі протестів проти війни у В'єтнамі і вбило близько 30 осіб – німецьких політиків і бізнесменів, а також американських солдатів – протягом 1970-х і 1980-х років.

Прихильники лівого екстремістського руху RAF позаторік заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.