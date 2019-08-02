МЗС Росії офіційно підтвердило смерть ракетного договору з США

Міністерство закордонних справ Росії у п’ятницю офіційно підтвердило, що договір зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД) припинив діяти.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"2 серпня 2019 року за ініціативою американської сторони припинено дію Договору між Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Сполученими Штатами Америки про ліквідацію їх ракет середньої дальності і меншої дальності, підписаного в Вашингтоні 8 грудня 1987 року", - йдеться в документі, опублікованому в п'ятницю на порталі правової інформації.

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишають російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам.

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2 лютого США припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Владімір Путін призупинив зобов'язання Росії щодо договору. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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