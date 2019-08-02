У Штутгарті сирієць мечем зарубав на вулиці чоловіка
У Штутгарті скоєно напад на чоловіка, який загинув в результаті численних ударів мечем.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.
За словами свідків, двоє чоловіків сперечалися на вулиці, після чого один з них дістав меч і завдав кілька ударів. Жертва померла від отриманих травм.
Свідки викликали поліцію після нападу і зуміли зняти на відео сам момент злочину.
За даними видання, нападником виявився 28-річний Ісса Мохаммед. Він прибув до Німеччини з Сирії в 2015 році. Загиблому було 36 років, він німецький громадянин казахського походження.
Зловмисник втік з місця події на велосипеді, але пізніше був заарештований після декількох годин розшуку.
Влада не змогла підтвердити деталі щодо особи підозрюваного, але сказала, що йому було 28-років і він був знайомий із загиблим. Мотиви нападу поки невідомі.
Штутгарт вважається одним з найбезпечніших міст Німеччини. Тут розташовані кілька великих німецьких компаній, в тому числі великі автовиробники.