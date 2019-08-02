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У Штутгарті сирієць мечем зарубав на вулиці чоловіка

П'ятниця, 2 серпня 2019, 12:04

У Штутгарті скоєно напад на чоловіка, який загинув в результаті численних ударів мечем.

 Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За словами свідків, двоє чоловіків сперечалися на вулиці, після чого один з них дістав меч і завдав кілька ударів. Жертва померла від отриманих травм.

 

Свідки викликали поліцію після нападу і зуміли зняти на відео сам момент злочину.

За даними видання, нападником виявився 28-річний Ісса Мохаммед. Він прибув до Німеччини з Сирії в 2015 році. Загиблому було 36 років, він німецький громадянин казахського походження.

Зловмисник втік з місця події на велосипеді, але пізніше був заарештований після декількох годин розшуку.

Влада не змогла підтвердити деталі щодо особи підозрюваного, але сказала, що йому було 28-років і він був знайомий із загиблим. Мотиви нападу поки невідомі.

Штутгарт вважається одним з найбезпечніших міст Німеччини. Тут розташовані кілька великих німецьких компаній, в тому числі великі автовиробники.

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