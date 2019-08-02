В Штутгарте сириец мечом зарубил на улице мужчину

В Штутгарте совершено нападение на мужчину, который погиб в результате многочисленных ударов мечом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

По словам свидетелей, двое мужчин спорили на улице, после чего один из них достал меч и нанес несколько ударов. Жертва скончалась от полученных травм.

Свидетели вызвали полицию после нападения и сумели снять на видео сам момент преступления.

По данным издания, нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован после нескольких часов розыска.

Власти не смогли подтвердить детали относительно личности подозреваемого, но сказали, что ему было 28-лет и он был знаком с погибшим.

Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии. Здесь расположены несколько крупных немецких компаний, в том числе крупные автопроизводители.