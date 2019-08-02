В Штутгарте сириец мечом зарубил на улице мужчину
В Штутгарте совершено нападение на мужчину, который погиб в результате многочисленных ударов мечом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
По словам свидетелей, двое мужчин спорили на улице, после чего один из них достал меч и нанес несколько ударов. Жертва скончалась от полученных травм.
Свидетели вызвали полицию после нападения и сумели снять на видео сам момент преступления.
По данным издания, нападавшим оказался 28-летний Исса Мохаммед. Он прибыл в Германию из Сирии в 2015 году. Погибшему было 36 лет, он немецкий гражданин казахского происхождения.
Злоумышленник скрылся с места происшествия на велосипеде, но позже был арестован после нескольких часов розыска.
Власти не смогли подтвердить детали относительно личности подозреваемого, но сказали, что ему было 28-лет и он был знаком с погибшим.
Штутгарт считается одним из самых безопасных городов Германии. Здесь расположены несколько крупных немецких компаний, в том числе крупные автопроизводители.