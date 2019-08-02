ЄС вказав кроки для зближення з Чорногорією

Євросоюз вітає рішення, прийняте 1 серпня парламентом Чорногорії про продовження та розширення мандату парламентського комітету з питань всебічної реформи виборчого та іншого законодавства

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві високого представника ЄС з політики безпеки Федеріки Могеріні.

За її словами, цей крок є "важливим для відновлення політичного діалогу в парламенті та інклюзивної реформи виборчого законодавства".

"Ми сподіваємось на швидке призначення в комітет двох нових членів опозиції", - заявили в Брюсселі.

Європейський Союз обіцяє продовжити надавати допомогу Чорногорії у вирішенні проблем, визначених в останньому звіті Європейської комісії щодо Чорногорії. У ньому йшлося про потребу відновлення незалежності Ради громадського мовлення; врегулювання викликів, пов'язаних з роботою Державної виборчої комісії та Антикорупційного бюро; і проведення всебічної та своєчасної виборчої реформи.

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"Це має прокласти шлях до підвищення довіри громадян до проведення наступних парламентських виборів та забезпечення того, щоб результати виборів були прийняті всіма політичними партіями", - зазначили в Євросоюзі.

ЄС сподівається на "активну та конструктивну участь усіх політичних партій у тимчасовому комітеті з метою наближення Чорногорії до Євросоюзу".

Напередодні парламент Чорногорії також не зміг ухвалити законопроєкт про легалізацію одностатевих союзів після того, як депутати від керівних партій, що представляють етнічні меншини, проголосували проти нього. Проєкт є частиною зобов'язань країни перед ЄС, до якого колишня югославська республіка сподівається приєднатися