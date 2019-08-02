ЕС указал шаги для сближения с Черногорией

Евросоюз приветствует решение, принятое 1 августа парламентом Черногории о продлении и расширении мандата парламентского комитета по вопросам всесторонней реформы избирательного и иного законодательства

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини.

По ее словам, этот шаг "важен для возобновления политического диалога в парламенте и инклюзивной реформы избирательного законодательства".

"Мы надеемся на скорое назначение в комитет двух новых членов оппозиции", - заявили в Брюсселе.

Европейский Союз обещает продолжить оказывать помощь Черногории в решении проблем, определенных в последнем отчете Европейской комиссии по Черногории. В нем говорилось о необходимости восстановления независимости Совета общественного вещания; урегулирования вызовов, связанных с работой Государственной избирательной комиссии и Антикоррупционного бюро; и проведение всесторонней и своевременной избирательной реформы.

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"Это должно проложить путь к повышению доверия граждан к проведению следующих парламентских выборов и обеспечению того, чтобы результаты выборов были приняты всеми политическими партиями", - отметили в Евросоюзе.

ЕС надеется на "активную и конструктивную участие всех политических партий во временном комитете с целью приближения Черногории к Евросоюзу".

Накануне парламент Черногории также не смог принять законопроект о легализации однополых союзов после того, как депутаты от руководящих партий, представляющих этнические меньшинства, проголосовали против него. Проект является частью обязательств страны перед ЕС, к которому бывшая югославская республика надеется присоединиться