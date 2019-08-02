Глава МВС Німеччини хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Таким чином він відреагував на загибель хлопчика на центральному вокзалі Франкфурта.

40-річний еритреєць, якого підозрюють у тому, що він штовхнув під прибуваючий потяг матір з сином, проживав у Швейцарії з 2006 року.

"Я зроблю все для того, щоб зробити розумний контроль на кордоні", - заявив Зеегофер.

У 2018 році в Німеччині було зареєстровано в цілому 43 000 несанкціонованих в'їзди. Чимало мігрантів прибули в країну без належної перевірки.

"Ми повинні впорядкувати цю ситуацію шляхом посиленого стеження, запровадження тимчасових перевірок на кордоні, зокрема, на кордоні зі Швейцарією" - сказав міністр.

За його словами, він хотів би мати концепцію контролю на кордоні до вересня.

Зеегофер поки не обговорював свої плани з канцлеркою Ангелою Меркель.