Глава МВС Німеччини хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією
Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер хоче запровадити контроль на кордоні зі Швейцарією.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Таким чином він відреагував на загибель хлопчика на центральному вокзалі Франкфурта.
40-річний еритреєць, якого підозрюють у тому, що він штовхнув під прибуваючий потяг матір з сином, проживав у Швейцарії з 2006 року.
"Я зроблю все для того, щоб зробити розумний контроль на кордоні", - заявив Зеегофер.
У 2018 році в Німеччині було зареєстровано в цілому 43 000 несанкціонованих в'їзди. Чимало мігрантів прибули в країну без належної перевірки.
"Ми повинні впорядкувати цю ситуацію шляхом посиленого стеження, запровадження тимчасових перевірок на кордоні, зокрема, на кордоні зі Швейцарією" - сказав міністр.
За його словами, він хотів би мати концепцію контролю на кордоні до вересня.
Зеегофер поки не обговорював свої плани з канцлеркою Ангелою Меркель.