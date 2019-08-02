Глава МВД Германии хочет ввести контроль на границе со Швейцарией

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер хочет ввести контроль на границе со Швейцарией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Таким образом он отреагировал на гибель мальчика на центральном вокзале Франкфурта.

40-летний эритреец, которого подозревают в том, что он толкнул под прибывающий поезд мать с сыном, жил в Швейцарии с 2006 года.

"Я сделаю все для того, чтобы сделать разумный контроль на границе", - заявил Зеехофер.

В 2018 году в Германии было зарегистрировано в общей сложности 43 000 несанкционированных въезда. Немало мигрантов прибыли в страну без надлежащей проверки.

"Мы должны упорядочить эту ситуацию путем усиленного слежения, введение временных проверок на границе, в частности, на границе со Швейцарией", - сказал министр.

По его словам, он хотел бы иметь концепцию контроля на границе до сентября.

Зеехофер пока не обсуждал свои планы с канцлером Ангелой Меркель.