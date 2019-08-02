Віцепрем’єр Італії висунув ультиматум про дострокові вибори

Віцепрем'єр та міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні заявив, що уряд прем'єра Джузеппе Конте може розвалитися і будуть призначені дострокові вибори, якщо закон про бюджет на 2020 рік не передбачатиме великого зниження податків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише ANSA.

"У нас є чітка думка, що цей бюджет важливий, і кожен повинен мати сміливість", - заявив лідер ультраправої партії "Ліга". "Інакше ми підемо і попросимо італійського народу мужності", - сказав він.

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Сальвіні хоче, щоб уряд запровадив дворівневий єдиний податок на доходи, щоб спричинити "позитивний фіскальний шок" млявій італійській економіці.

Але, як повідомляється, міністр економіки Джованні Тріа скептично налаштований, оскільки він стурбований можливим впливом цього на дефіцит і спричинення напруги з Європейською комісією щодо державних фінансів Італії. У середу статистичне агентство ISTAT повідомило, що ВВП Італії в другому кварталі залишився на тому ж рівні, що й у першому.