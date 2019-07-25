Італійська опозиція ініціює у парламенті голосування за недовіру Сальвіні

Опозиційна Демократична партія Італії ініціює голосування в парламенті про недовіру міністру внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Демпартії озвучила своє рішення після того, як Сальвіні відмовився з'явитися в парламент, щоб відповісти на питання депутатів з приводу тверджень про те, що його партія могла отримувати фінансування від Росії.

Замість Сальвіні в середу перед депутатами виступав прем'єр-міністр Джузеппе Конте. Він сказав, що "повністю довіряє" своєму міністру внутрішніх справ і що немає ніяких доказів будь-яких порушень з боку Сальвіні.

Прем'єр також сказав, що Сальвіні не відповів на питання про поїздку його помічника Джанлуки Савойні в Росію, коли він, за даними ЗМІ, зустрівся з російськими чиновниками, щоб обговорити фінансування партії "Ліга".

Демократична партія визнала пояснення Конте недостатніми і сказала, що неприпустимо, щоб міністр відмовився бути присутнім особисто. Сенатор Андреа Маркуччі заявив, що Сальвіні "уникає своїх обов'язків" і тому необхідно проголосувати за недовіру.

Парламент навряд чи підтримає відставку Сальвіні, оскільки "Руху 5 зірок" доведеться голосувати проти свого партнера по коаліції, що фактично призведе до краху уряду.

Прокурори Мілана у понеділок вдень викликали на допит члена "Ліги", помічника Сальвіні Джанлуку Савойні, який торік зустрівся разом з двома іншими італійцями і трьома росіянами в одному з московських готелів, щоб нібито обговорити таємне фінансування для партії у близько $65 мільйонів.

Приводом для цього стало те, що минулого тижня американське видання Buzzfeed повідомило, що отримало аудіозапис московської зустрічі та опублікувало стенограму, у якій Савойні намагається домовитись з росіянами.