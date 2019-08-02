Вице-премьер Италии выдвинул ультиматум о досрочных выборах

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что правительство премьера Джузеппе Конте может развалиться и будут назначены досрочные выборы, если закон о бюджете на 2020 год не будет предусматривать большого снижения налогов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет ANSA.

"У нас есть четкое мнение, что этот бюджет важен и каждый должен иметь смелость", - заявил лидер ультраправой партии "Лига". "Иначе мы пойдем и попросим у итальянского народа мужества", - сказал он.

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Сальвини хочет, чтобы правительство ввело двухуровневый единый налог на доходы, чтобы вызвать "положительный фискальный шок" у вялой итальянской экономики.

Но, как сообщается, министр экономики Джованни Триа настроен скептически, поскольку он обеспокоен возможным влиянием этого на дефицит и напряженность с Европейской комиссией по поводу государственных финансов Италии. В среду статистическое агентство ISTAT сообщило, что ВВП Италии во втором квартале остался на том же уровне, что и в первом.