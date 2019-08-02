Ученые связали экстремальную жару в Европе с глобальным потеплением

Жара, которая побила температурные рекорды в Западной Европе в прошлом месяце, была вызвана климатическими изменениями антропогенного происхождения.

Об этом говорится в исследовании группы европейских ученых, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

"Какие будут последствия для сельского хозяйства? Каким будет влияние на водные ресурсы?- сказал Робер Вотар из Института Пьера Симона Лапласа в Франции. "Это действительно создаст напряженность в обществе, с которой мы, возможно, справимся не так хорошо", – отметил он.

В докладе делается вывод, что жара в конце июля "над континентальной Западной Европой была настолько экстремальной, что наблюдаемые величины были бы крайне маловероятны без изменения климата".

Ученые считают, что без антропогенного фактора температурные значения в странах, где были побиты рекорды, были бы на 1,5-3 градуса Цельсия ниже.

Ученые заявили, что рекордные температуры зафиксированы во Франции и Нидерландах, сейчас могут наблюдаться каждые 50-150 лет. Без "влияния человека на климат" такие температуры, вероятно, были бы менее одного раза в 1000 лет.

Вотар сказал, что Европе нужно привыкнуть к таким тепловым волнам, которые, вероятно, станут более частыми и интенсивными.

В то время как волна жары в Западной Европе после нескольких дней ослабла, экстремальные температуры переместились на север и вызывают массовые таяния льда в Гренландии и Арктике.