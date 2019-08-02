Вокзал Франкфурта відновив роботу після спецоперації поліції, троє затриманих
П'ятниця, 2 серпня 2019, 18:55
Поліція Франкфурта затримала трьох підозрюваних, через яких на деякий час припиняв роботу головний вокзал міста.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
У другій половині дня у банку в районі вокзалу спрацювала сигналізація,я кА сповіщала про те, що хтось отримав незаконний доступ до сейфів.
Зловмисники спробували втекти – спочатку на транспортному засобі, потім пішки.
В результаті поліція оточила район на північ від вокзалу. Пасажирів попередили про затримки і скасування поїздів.
Наразі вокзал відновив свою роботу.
В поліції повідомили про трьох підозрюваних, яких вдалося затримати. Поки не відомо, чи мали вони зброю.
Також правоохоронці не виключають, що спільникам затриманих вдалося втекти.
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