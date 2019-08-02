Вокзал Франкфурта відновив роботу після спецоперації поліції, троє затриманих

Поліція Франкфурта затримала трьох підозрюваних, через яких на деякий час припиняв роботу головний вокзал міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У другій половині дня у банку в районі вокзалу спрацювала сигналізація,я кА сповіщала про те, що хтось отримав незаконний доступ до сейфів.

Зловмисники спробували втекти – спочатку на транспортному засобі, потім пішки.

В результаті поліція оточила район на північ від вокзалу. Пасажирів попередили про затримки і скасування поїздів.

Наразі вокзал відновив свою роботу.

В поліції повідомили про трьох підозрюваних, яких вдалося затримати. Поки не відомо, чи мали вони зброю.

Також правоохоронці не виключають, що спільникам затриманих вдалося втекти.