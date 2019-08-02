Вокзал Франкфурта возобновил работу после спецоперации полиции, трое задержанных
Пятница, 2 августа 2019, 18:55
Полиция Франкфурта задержала трех подозреваемых, из-за которых на некоторое время прекращал работу главный вокзал города.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Во второй половине дня в банке в районе вокзала сработала сигнализация, которая сообщала о том, что кто-то получил незаконный доступ к сейфам.
Злоумышленники попытались скрыться – сначала на автомобиле, затем пешком.
В результате полиция оцепила район к северу от вокзала. Пассажиров предупредили о задержках и отмене поездов.
Сейчас вокзал возобновил свою работу.
В полиции сообщили о трех подозреваемых, которых удалось задержать. Пока не известно, имели ли они оружие.
Также правоохранители не исключают, что сообщникам задержанных удалось скрыться.
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