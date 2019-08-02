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Вокзал Франкфурта возобновил работу после спецоперации полиции, трое задержанных

Пятница, 2 августа 2019, 18:55

Полиция Франкфурта задержала трех подозреваемых, из-за которых на некоторое время прекращал работу главный вокзал города.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Во второй половине дня в банке в районе вокзала сработала сигнализация, которая сообщала о том, что кто-то получил незаконный доступ к сейфам.

Злоумышленники попытались скрыться – сначала на автомобиле, затем пешком.

В результате полиция оцепила район к северу от вокзала. Пассажиров предупредили о задержках и отмене поездов.

Сейчас вокзал возобновил свою работу.

В полиции сообщили о трех подозреваемых, которых удалось задержать. Пока не известно, имели ли они оружие.

Также правоохранители не исключают, что сообщникам задержанных удалось скрыться.

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