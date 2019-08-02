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Тільки дівчатка: польське село чекає народження хлопчика

П'ятниця, 2 серпня 2019, 20:42

Голова повіту на південному заході Польщі обіцяє винагороду для пари, яка першою народить хлопчика в селі, де майже десятиліття народжуються виключно дівчата.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24

Влада села Мейсце-Оджанське, яке налічує близько 300 мешканців, не знає, чому там з 2010 року не народжувалися хлопчики, але вона починає турбуватися про персонал для сільськогосподарських робіт у майбутньому.

Міський голова повіту Раджмун Фрішко, батько двох дівчат, пообіцяв приємний сюрприз для тих, у кого першим з'явиться хлопчик.

Голова громади села заявила, що з 2010 року там народилося 10 дівчат.

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2017 року у Польщі народилося 207 тисяч хлопчиків і 196 тисяч дівчаток.

1 серпня уряд Польщі скасував податок на доходи фізичних осіб для молоді, щоб зупинити "відтік мізків" з країни.

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