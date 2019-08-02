Только девочки: польское село ждет рождения мальчика

Председатель уезда на юго-западе Польши обещает вознаграждение для пары, которая первой родит мальчика в селе, где почти десятилетие рождаются исключительно девочки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Власти села Мейсце-Оджанске, которое насчитывает около 300 жителей, не знают, почему там с 2010 года не рождались мальчики, но они начинают беспокоиться о персонале для сельскохозяйственных работ в будущем.

Мэр уезда Раджмун Фришко, отец двух девушек, пообещал приятный сюрприз для тех, у кого первым появится мальчик.

Председатель общины села заявила, что с 2010 года там родилось 10 девушек.

В 2017 году в Польше родилось 207 000 мальчиков и 196 000 девочек.

1 августа правительство Польши отменило налог на доходы физических лиц для молодежи, чтобы остановить "утечку мозгов" из страны.